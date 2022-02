Musikliste:

1.

You've got a woman

Natalie Bergman & Beck

CD: You've got a woman



2.

Turn the dirt over

Sea Wolf

CD: White water, white bloom



3.

Simé love

Dowdelin

CD: Lanmou Lanmou



4.

Goodnight everyone

Crowded House

CD: Dreamers are waiting



5.

Gravity

Robin McKelle

CD: The looking glass



6.

Blackwind

Patrick Watson

CD: Adventures in your own backyard



7.

Same to you

Melody Gardot

CD: Currency of man