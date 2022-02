Musikliste:

1.

Hear me

The Buttshakers

CD: Arcadia



2.

Maré

Rodrigo Amarante

CD: Drama



3.

Intertwined

Arny Margret

CD: Intertwined



4.

Zeiten großer Worte

Felix Meyer

CD: Erste Liebe / Letzter Tanz



5.

The cause

Laura Gibson

CD: Empire Builder (Digi)



6.

Wrap yourself in a Christmas package

Randy Greer

CD: A Jazz & Blues Christmas



7.

Cities of gold

Tinpan Orange

CD: Love is a dog



8.

Movin' in

Anke Helfrich Trio

CD: Movin' in