Musikliste:

1.

Love gone to seed

J. E. Sunde

CD: 9 songs about love



2.

Quiet land

Laura

CD: Quiet land



3.

'A' is for alligator

Ben Sidran

CD: Blue Camus



4.

YinYin

Albert Luxus

CD: YinYin



5.

Fi bali

Souad Massi

CD: Oumniya



6.

Sun in the dark

Alex Stolze

CD: Kinship stories



7.

Easy money

Caecilie Norby

CD: Sisters in jazz