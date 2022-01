Musikliste:

1.

Under the sun

Lady Wray

CD: Under the sun



2.

Goodnight everyone

Crowded House

CD: Dreamers are waiting



3.

Weg

Helgen

CD: Weg



4.

Les mots d'amour

Mayra Andrade

CD: Lovely difficult



5.

Animal

Lump

CD: Animal



6.

All news is good news

Surprise Chef

CD: All news is good news