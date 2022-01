Musikliste:



1.

Under the sun

Lady Wray

CD: Under the sun



2.

Take a chance

Clinic

CD: Fantasy Island



3.

You've got a woman

Natalie Bergman & Beck

CD: You've got a woman



4.

The gypsy song

Ezio

CD: Daylight moon



5.

Murkit gem

El Michels Affair

CD: Yeti season



6.

Nähe des Geliebten. Lied für Singstimme und Klavier, D 162, op. 5 Nr. 2

Gisbert Zu Knyphausen, Kai Schumacher

CD: Lass irre Hunde heulen



7.

Between dark & daylight

Hanne Boel

CD: Between dark & daylight