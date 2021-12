Musikliste:

1.

Beautiful soul

Katy J Pearson

CD: Return



2.

Full power

David Gaffney

CD: Boneshaker



3.

Ou y' an ye

Fatoumata Diawara

CD: Fenfo



4.

Die traurigen Hummer

Moritz Krämer

CD: Die traurigen Hummer



5.

La Terrazza

Caro Josée

CD: Turning point



6.

What would you do

Joan As Police Woman

CD: The classic