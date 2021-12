Musikliste:

1.

Grauer Beton

Erna Rot

CD: Ode an die Freude



2.

Taste

Rhye

CD: Blood



3.

Veneno

La Dame Blanche

CD: Veneno



4.

Goodbye

Jonas Alaska

CD: Roof came down



5.

I get along

Rigmor Gustafsson

CD: When you make me smile



6.

Bouncy castle

Dino Brandao

CD: Bouncy castle



7.

Èṣù

Jamael Dean

CD: Èṣù