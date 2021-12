Musikliste:

1.

Cut it out

Anna Erhard

CD: Short cut



2.

Der Fluß und das Meer

Thees Uhlmann

CD: #2



3.

Aux gens du vide

Meimuna

CD: Courage



4.

El invento

José González

CD: El invento



5.

No Time To Die

Billie Eilish

CD: No time to die



6.

Twisting with James

Monty Norman

CD: Dr. No (James Bond - 007 jagt Dr. No) - Original motion picture soundtrack