Musikliste:

1.

I believe

Joy Denalane feat. BJ The Chicago Kid

CD: Let yourself be loved



2.

Quand le soleil

Masaa

CD: Outspoken



3.

I'm not running away

Feist

CD: Pleasure



4.

Punkt Punkt Punkt

Laing

CD: Wechselt die Beleuchtung



5.

Deadly valentine

Holy Hive

CD: Deadly valentine



6.

New York

JW Francis

CD: We share a similar joy



7.

Upa neguinho

Carmen Souza

CD: Creology