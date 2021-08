Es brennt: In Griechenland, Italien, der Türkei, den USA, in Deutschland, eigentlich überall, wo es sehr trocken und heiß ist. Nicht nur die Zahl, auch die Intensität der Brände ist neu. Was kann man konkret gegen Waldbrände tun und wie lassen sie sich verhindern?

Martin Gramlich im Gespräch mit Alexander Held, Waldbrandmanager am European Forest Institute mehr...