Musikliste:

1.

La hija de la Japonesita

Dolores Solà

CD: Salto mortal



2.

Bring down the wall

Piers Faccini

CD: I dreamed an island



3.

Horse

Mieke Miami

CD: PREACHERS tape.



4.

Mr. Landlord

J.S. Ondara

CD: Folk n' Roll Vol. 1: Tales of Isolation



5.

Gamma ray

Lump

CD: Gamma ray



6.

Fortune

William Fitzsimmons

CD: Lions



7.

Powder room collapse

Rebekka Bakken

CD: Morning hours