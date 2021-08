Musikliste:

1.

Intentions

The Whitest Boy Alive

CD: Rules



2.

Über Eis

Lisa Bassenge

CD: Nur fort



3.

Northern lights

Jarle Skavhellen

CD: Northern lights



4.

Paradigme

La Femme

CD: Paradigme



5.

Security Check

Sophie Hunger

CD: Halluzinationen



6.

In between

Parker Millsap

CD: Be here instead



7.

Conselho de Irmão

Dani Gurgel

CD: Tuqti