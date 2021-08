Musikliste:

1.

Lux

Paris Combo

CD: 5



2.

John, take me with you

JW Francis

CD: John, take me with you



3.

Dollar man

Sophie Auster

CD: Next time



4.

Vagabond in a dandy suit

Botticelli Baby

CD: Vagabond in a dandy suit



5.

Lines

Eloise

CD: Somewhere in-between



6.

Schafe, Monster und Mäuse

Element Of Crime

CD: Schafe, Monster und Mäuse



7.

Quero cantar

Viviane de Farias

CD: Vivi