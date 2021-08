Musikliste:

1.

Now

Jon And Roy

CD: Know your mind



2.

Glue

Black Sea Dahu

CD: Glue



3.

Citizens

Alice Russell

CD: To dust



4.

Radiogesicht

Andreas Dorau

CD: Die Liebe und der Ärger der Anderen



5.

Concrete waves

Morris, Kendra

CD: Banshee



6.

Sevda olmasaydi

Altýn Gün

CD: Yol



7.

Fire

Maya Fadeeva

CD: Chamëleon