Künstliche Intelligenz – Chancen und Risiken

Künstliche Intelligenz, kurz KI, begegnet uns als Schlagwort oft. Und allein das Wort sorgt bei einigen für ein mulmiges Gefühl. Entscheiden bald nur noch Maschinen? Künstliche Intelligenz wird nahezu überall in unserem Alltag Einzug halten. Aber wie intelligent sind diese KIs wirklich? Wie funktionieren sie und was steckt dahinter?

Grundlage von KI sind Algorithmen. Sie helfen heute schon bei der Diagnose von Krankheiten, sie treffen Entscheidungen auf Grundlage bestimmter Daten, schlagen vor, wer zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen wird oder was uns im Internet als nächstes interessieren könnte.

Algorithmen müssen trainiert werden. Aber: Wie zuverlässig sind Algorithmen? Wie stellen wir sicher, dass sie faire Ergebnisse liefern? Welche Entscheidungen wollen wir künftig von Computern treffen lassen, welche nicht? Wird meine Steuererklärung bald von einer Software mit künstlicher Intelligenz fertiggestellt – ohne irgendwelche Formulare? Entscheidet in Zukunft ein Roboter-Richter, ob ein Angeklagter schuldig ist oder nicht?

Wo irrt sich KI und was können wir dagegen tun? Wie lässt sich künstliche Intelligenz regulieren und wo ist das nötig? Wo liegen die Chancen, wo Risiken?

Antworten gibt Prof. Dr. Katharina Zweig, TU Kaiserslautern

Musikliste:

1.

This is what you did

This Is The Kit

CD: Off off on



2.

Robots

Grant Nicholas

CD: Yorktown Heights (DeLuxe Edition)



3.

Electrons

Elephants On Tape

CD: Every structure's dislocated



4.

I am not a robot

Marina & The Diamonds

CD: Family jewels



5.

Hypnotized

Kaktus Einarsson

CD: Kick The Ladder