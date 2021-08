Musikliste:

1.

Blankets

Craig Finn

CD: I need a new war



2.

À la longue

Coralie Clément

CD: La belle affaire



3.

Dearheart

Dear Reader

CD: Replace why with funny



4.

Baião embolado

Forró In The Dark

CD: Light a candle



5.

Wizbot

Sea Of Bees

CD: Songs for the ravens



6.

Benütz mich

Buntspecht

CD: Spring bevor du fällst



7.

Tiki Suite Pt. 1: Cuban Casbah

Bahama Soul Club

CD: The cuban tapes