Musikliste:

1.

Never let you go

Waldeck feat. Patrizia Ferrara

CD: Atlantic ballroom



2.

Enttäuscht

Die Höchste Eisenbahn

CD: Ich glaub dir alles



3.

À Paris

ZAZ

CD: Paris



4.

Verchin Toure

Emirsian

CD: Lezoon



5.

Ade

Lina Maly & Moritz Krämer

CD: Ade



6.

All I've got

Harr & Hartberg

CD: Scar



7.

Fortune

Laura Marling

CD: Song for our daughter