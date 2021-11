Musikliste:

1

Earlybird

Strong, Anthony

CD: Stepping out



2

Big bird in a small cage

Patrick Watson

CD: Wooden arms



3

How far

Liv Solveig



4

Nguiyi

Blick Bassy

CD: 1958



5

Ich würd's dir sagen

Tocotronic

CD: Die Unendlichkeit



6

Nouvelle York

Camille Bertault

CD: Pas de géant



7

Are we alright again

Eels

CD: Earth to Dora