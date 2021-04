Musikliste:



1.

Radio

Aloa Input

CD: Anysome



2.

Alt å vinna

Elin Furubotn

CD: Blikk



3.

In between

Parker Millsap

CD: Be here instead



4.

Everything

Gotts Street Park feat. Rosie Lowe

CD: Volume two



5.

I don't envy yesterdays

Holy Hive

CD: I don't envy yesterdays



6.

Les mots d'amour

Andrade, Mayra

CD: Lovely difficult



7.

Sword + gun

José James feat. Hindi Zahra

CD: No beginning no end