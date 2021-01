Musikliste:

1.

Prankster bride

DePhazz

CD: Prankster bride



2.

Luz natural

Muerdo

CD: Viento sur



3.

Dr Hunger wird schlimmer

Brandão, Faber, Hunger

CD: Ich liebe dich



4.

Things I do

Andy Shauf

CD: The neon skyline



5.

Did you really say no

Oren Lavie feat. Vanessa Paradis

CD: Bedroom crimes



6.

The riverbank

Paul Simon

CD: Stranger to stranger



7.

Love's work

Robin McKelle & The Flytones (feat. Gregory Porter)

CD: Soul flower