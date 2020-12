Wissen aktuell

Musikliste:

1.

Fire

Black Pumas

CD: Black Pumas



2.

Things I do when I'm alone

Melby

CD: Things I do when I'm alone



3.

Zeiten großer Worte

Felix Meyer

CD: Erste Liebe / Letzter Tanz



4.

I'd rather be

Heather Nova

CD: 300 days at sea



5.

Ervah-i Ezelde

Altin Gün

CD: Gece



6.

Old country

Viktoria Tolstoy

CD: Stations