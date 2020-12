Musikliste:

1.

Never let you go

Waldeck feat. Patrizia Ferrara

CD: Atlantic ballroom



2.

Wolken

Oehl

CD: Wolken



3.

Hannah' s hands

Friederike "Friede" Merz

CD: Denmark Street



4.

Meet me at no special place

Coltman, Hugh

CD: Shadows - Songs of Nat King Cole



5.

Beautiful soul

Katy J Pearson

CD: Return



6.

Sun in the dark

Alex Stolze

CD: Kinship stories



7.

Take a little turn

Rigmor Gustafsson

CD: Come home