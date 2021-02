Wie prägen Erfahrungen in der Kindheit das Leben?

Erlebnisse der Kindheit können das ganze Leben beeinflussen. Welche Rolle spielen diese Erfahrungen fürs Selbstwertgefühl oder dabei, ob ich psychisch gesund oder anfällig für Krankheiten bin? Warum ist eine gute Bindung zwischen Eltern und Kind so wichtig? Was ist zu viel des Guten und warum? Stichwort: Helikoptereltern.

Welchen Folgen hat es, wenn Eltern sich zu wenig um die Kinder kümmern? Was bedeutet es für das Kind, wenn es sehr früh in die Kita kommt? Wie beeinflussen Krisen wie Scheidung oder der Tod der Eltern das Leben des Kindes? Und wie behandelt man die Folgen? Denn: Wir Menschen können uns anpassen – es gibt gute Hilfs- und Therapiemöglichkeiten.

Antworten auf diese Fragen gibt die Psychologin Prof. Dr. Silvia Schneider von der Ruhr-Universität Bochum.

Musikliste:

1.

It's a good day

Whitaker, Brenna

CD: Brenna Whitaker



2.

Waiting on the moment

Jonathan Bree

CD: After the curtains close



3.

Kirmes im Kopf

Stephanie Neigel feat. Acel Müller & German Pops Orchestra

CD: In Sachen Du



4.

Los vino / Movilo

Otros Aires feat. Balkan Airs

CD: Otros Aires presents Balkan Airs



5.

Can we work it out

Gordi

CD: Reservoir