Musikliste:



1.

Love me or leave me

Charles Pasi

Bricks (Limited Edition)



2.

Brotin

Eivør

Slor



3.

Auf eine Leierkastenmelodie

Dota & Hannes Wader

Kaléko



4.

Open

Gabby Young & Other Animals

The band called out for more



5.

The love

Dekker

The love



6.

Sa télites

Pacifika

Amor planeta



7.

A bathtub in the kitchen

Craig Finn

I need a new war



8.

Bali

Joey Alexander

Eclipse