Musikliste:



1.

New York is my destination

Suzanne Vega

CD: Lover, beloved: Songs from an evening with Carson McCullers



2.

Plus je t'embrasse

Thomas Dutronc

CD: Frenchy



3.

Für einen

Dota mit Max Prosa

CD: Kaléko



4.

Chocolate samurai

Fantastic Negrito

CD: Have you lost your mind yet?



5.

Tallest tree

Heidi Marie Vestrheim

CD: Black forest



6.

Appenzellah Innerroddah

Marco Todisco

CD: Passa tempo



7.

Justice

Ayo (feat. Citizen Cope)

CD: Ticket to the world