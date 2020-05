Musikliste:



1.

Nonvi tche

Helsinki-Cotonou Ensemble

CD: We are together



2.

Luka

Esther Kaiser

CD: Songs of courage



3.

Adios

Benjamin Clementine

CD: At least for now



4.

Unverschämtes Glück

Judith Holofernes

CD: Ich bin das Chaos



5.

Yuwapi

Nina Ogot

CD: Dala



6.

Up from the skies

Allan Harris

CD: Nobody's gonna love you better



7.

Pas d'sa faute

Francesca Blanchard

CD: Deux visions