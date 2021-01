Hund, Katze, Mensch: Wir lieben unsere Haustiere. Sie sind meist ein Familienmitglied. Schnurren, Bellen, Knurren ...

Wir Menschen deuten viel hinein in das Verhalten unsere Tiere. Aber was bedeuten verschiedene Verhaltensweisen wirklich? Wo liegen wir besonders oft falsch und was ist daran problematisch? Wie tickt mein Tier und was kann man bei auffälligem Verhalten tun?

Antworten rund um das Verhalten von Hund, Katze & Co. gibt Dr. Franziska Kuhne, Fachtierärztin für Verhaltenskunde und spezialisiert auf Tierverhaltenstherapie.

Musikliste:

1.

Never let you go

Waldeck feat. Patrizia Ferrara

CD: Atlantic ballroom



2.

Hold your nerve

Boy & Bear

CD: Suck on light



3.

Sabado roto

Mercedes, Addys

CD: Addys



4.

Favourite boy

Half Moon Run

CD: Favourite boy



5.

Meu balanço

Viviane de Farias

CD: Vivi