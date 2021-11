Wie wird mein Kind ein guter Mensch?

Schon Kleinkinder sind hilfsbereit: Anderthalbjährige öffnen für Erwachsene Schranktüren oder heben Dinge auf, und schon früh zeigen Kinder ein erstaunliches Gefühl für Fairness und Gerechtigkeit, für Gut und Böse. Werte und Regeln erfährt das Kind durch Vorbilder und im Zusammenleben mit anderen.

Kleinkinder sind sehr soziale Wesen, sagt Robert Hepach, Juniorprofessor am Leipziger Forschungszentrum für frühkindliche Entwicklung. Zahlreiche Experimente zeigten, dass gerade kleine Kinder die Bedürfnisse anderer Personen erkennen und wichtig finden. So helfen beispielsweise schon Zweijährige unbekannten Personen, die etwas fallen lassen, den Gegenstand wieder aufzuheben - oder öffnen einem vollbepackten Menschen eine Türe. Sie helfen, damit der andere seine Aufgabe zu Ende führen kann.

Bei älteren Kindern verändert sich die Hilfsbereitschaft und auch die Bereitschaft zu teilen. Derzeit gehen Forscher davon aus, dass jüngere Kinder noch sehr impulsiv helfen und ältere Kinder eher darauf achten, was die Norm gebietet.

Gewünschtes Verhalten lernen Kinder am besten durch Vorbilder

Remo Largo, Professor für Kinderheilkunde und Erziehungsexperte verdeutlicht: „Wenn die Eltern wollen, dass ihr Kind sich möglichst positiv sozial verhält, dann müssen sie sich einfach selbst so verhalten."

Dass lässt sich nicht immer durchhalten, räumt Largo ein. Im Alltag komme es immer wieder dazu, dass Eltern sich inkonsequent verhalten. Kinder akzeptierten das, aber nur unter der Voraussetzung, dass man sonst authentisch sei. Largo rät, Eltern sollten nicht ständig Erziehungsstile wechseln, sondern ihre Werte in der Erziehung möglichst beständig vermitteln.

Eltern sind nicht die einzigen Vorbilder

Kinder brauchen mehrere Bezugspersonen und vor allem: andere Kinder - um Erfahrungen zu machen, sich auszuprobieren, das Miteinander zu erlernen. In der Kita erfährt ein Kind zum Beispiel, wenn ich mich in einer bestimmten nachteiligen Weise für die anderen Kinder verhalte, dann wollen die nicht mehr mit mir spielen. Also, das heiß, wenn ich mit denen Spielen will, dann muss ich mich an die Regeln halten. Und so wird das Kind eigentlich sozialisiert. Das ist kein kognitiver Prozess oder kein rationaler Prozess, sondern das Kind hat das Bedürfnis angenommen zu werden von den anderen Kindern und das setzt voraus, dass es sich den Regeln unterzieht.

Soziale Fähigkeiten entwickeln Kinder unterschiedlich schnell

Eltern sollten deshalb die Individualität ihres Kindes im Auge haben, mahnt Largo. Was ganz wichtig ist, dass die Eltern sich nicht innerlich absetzen, sondern dem Kind zu verstehen geben: Wir stehen zu dir! Auch wenn es Probleme gibt. Und das andere ist, das Kind kann das nur lernen über Erfahrung – mit anderen Kindern. Da müssen sich die Eltern überlegen, mit wem die Kinder spielen. Es kann zum Beispiel besser sein, wenn das Kind nicht nur mit gleichaltrigen Kindern spielt, weil sie es überfordern, sondern auch mit jüngeren. Da ist das Kind möglicherweise entspannter und findet sich mehr zurecht.

Kinder haben schon früh ein Gespür für Moral

Gut und Böse, Regelverletzungen und Regelbrüche, weniger schlimm oder ganz schlimm – das können Kinder schon sehr früh einschätzen, sagt Brigitte Latzko, Professorin für Erziehungswissenschaft an der Universität Leipzig. Ihr Spezialgebiet ist die Moralentwicklung.

"Wenn ein Kind in der Kita ein anderes schlägt, wird das zum Beispiel als etwas ganz Schlimmes erlebt. Wenn ein Kind aber in sein Brötchen beißt, obwohl noch keine Essenszeit ist, dann empfinden Kinder das als deutlich weniger schlimm."

Diskussionen sind anstrengend, aber wichtig

Erziehungswissenschaftlerin Latzko rät, bei Auseinandersetzungen schon früh die Argumente des Kindes anzuhören und dann die eigenen dagegen zu setzen. Ab einem Alter von ungefähr vier, fünf, sechs Jahren sind Kinder in der Lage, sich in andere hineinzuversetzen, die Perspektive anderer mit zu denken. Ab da sollten die Kinder gefordert werden, ihre Ansichten zu begründen. Denn durch das Diskutieren und verschiedene Perspektiven mit einbeziehen ermöglicht man Kindern sich einen eigenen Standpunkt zu erarbeiten.

