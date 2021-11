Wie Tischtennis Parkinson-Patient*innen hilft

Mit dem neuen Koalitionsvertrag wird sich auch die Suchtpolitik in Deutschland ändern. Beim Drug-Checking können Konsumierende ihre illegalen Drogen auf gefährliche Inhaltsstoffe hin analysieren lassen. In Deutschland war das bisher nicht möglich, anders als in vielen Nachbarländern.

Martin Gramlich im Gespräch mit Psychiater Dr. med. Felix Betzler, Leiter der Spezialsprechstunde Partydrogen an der Berliner Charité mehr...