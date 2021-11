Ein neuer Schädling bereitet Landwirt*innen in Rheinland-Pfalz Sorgen: Die Marmorierte Baumwanze saugt an Früchten und Gemüse und kann große Schäden anrichten. In Südeuropa ist das schon passiert. Jetzt ist die Wanzenart auch in Rheinland-Pfalz angekommen. mehr...