Wie sich Holzmöbel selbst in Form bringen

Schon Anfang 1900 gab es Designerinnen, die Außergewöhnliches schufen und trotzdem nicht den Weg in die Designgeschichte fanden. So, wie die Amerikanerin Louise Brigham, die Kistenmöbel aus Verpackungsmaterial herstellte und eine Bauanleitung publizierte: Das erste „Do-it-yourself“-Verfahren, das man viel später ihrem männlichen Kollegen Gerit Rietvelt zuschrieb.

Anderen Designerinnen wurde es zum Verhängnis, dass sie mit bekannten männlichen Designern zusammenarbeiteten. Ihre Möbel wurden den Männern zugeordnet, sie selbst verschwanden in der Bedeutungslosigkeit. Erst ab den 1950er Jahren, mit der erstarkenden Frauenbewegung, machten sich immer mehr Frauen einen Namen als innovative Designerinnen. Eine ungeheuer informative Ausstellung im Vitra Design Museum in Weil. mehr...