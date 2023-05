Wie Schiffe und Flugzeuge sicherer werden

Finden sich Kapitäne und Piloten heute auch ohne modernste Technik noch zurecht? Eigentlich sind Schiffs- und Flugzeugunglücke sehr selten. Wenn doch etwas passiert, ist meist menschliches Versagen die Ursache. Wie kann man die Risiken vermeiden?

Die Maschinen stampfen. Kaum merklich bewegt sich der 250 Meter lange Koloss. Ein Alarm schreckt die Männer auf. Die beiden Bildschirme, auf denen eben noch die GPS-Daten zu sehen waren, sind schwarz. Schiffsoffiziere sind es heute nicht mehr gewohnt, ohne GPS zu navigieren. Dank ausgefeilter Computertechnik im Schiffs-Simulator der TU Wismar gelingt es, alle potenziellen Widrigkeiten der Seefahrt einzubeziehen: Starken Sturm mit 12 Meter hohen Wellen, einen Ausfall technischer Systeme, Brand, Wassereinbruch. Fachleute fordern, auch fertig ausgebildete Schiffsoffiziere sollten regelmäßig in Simulatoren trainieren.

Solche Schulungen spielen in den Sicherheitskonzepten für die Seefahrt von morgen eine wesentliche Rolle. Denn Simulationen bieten erstmals die Chance, die Bewältigung heikler Situationen, wie sie auf See vorkommen können, unter realitätsgetreuen Bedingungen zu üben. Und sie ermöglichen Schiffsoffizieren, sich mit neuen Techniken vertraut zu machen. Derartige Trainings gelten als sehr wichtig, weil menschliche Fehler die Hauptursache für Schiffsunfälle sind.

Ein Kapitän ist ein Pilot zu Wasser

Die Idee des Simulator-Trainings kommt aus der Luftfahrt. Dort ist es auch erheblich weiter entwickelt. Flugunfallforscher und Psychologen haben analysiert, welche Fehler Piloten oder Fluglotsen am ehesten unterlaufen, und unter welchen Umständen sie passieren. Auf der Basis dieser Erkenntnisse haben sie differenzierte Simulationsprogramme entwickelt. Piloten sind verpflichtet, solche Fortbildungen zu absolvieren. Für die Kapitäne der Seefahrt gibt es solche Anforderungen nicht.

Schiffe und Flugzeuge haben einige Gemeinsamkeiten. Beide arbeiten heute mit komplexen High-Tech-Steuerungssystemen. Und wenn ein Passagierschiff oder Flugzeug verunglückt, steht jedes Mal das Leben sehr vieler Menschen auf dem Spiel. Doch in der Sicherheitskultur gibt es deutliche Unterschiede. Im Gegensatz zur Seefahrt gilt die Luftfahrt in dieser Hinsicht seit Jahrzehnten als fortschrittlichste Branche überhaupt. Deshalb orientieren sich die Zukunftskonzepte von Sicherheitsexperten der Seefahrt in vielen Aspekten am Flugwesen.

Bahn > Flugzeug > Schiff

Gemessen am Anteil verunglückter Personen ist das Flugzeug nach der Bahn das sicherste Verkehrsmittel. Dann folgen Schiffe. Doch während die Zahl der Flugunfälle trotz des steigenden Flugverkehrs leicht gesunken ist, registrieren die Schifffahrts-Behörden immer mehr Unfälle. Bei weitem die meisten Unfälle verursachen allerdings Autos. In der Öffentlichkeit lösen dennoch die vergleichsweise seltenen Schiffs- und Flugunfälle erheblich größere Besorgnis aus. Gerade weil bei jedem einzelnen Unglück jedes Mal sehr viele Menschen betroffen sind. Und die neuen Schiffe und Flugzeuge werden tendenziell immer größer.

Heute befördert das größte Kreuzfahrtschiff – die „Allure of the Sea“ 8000 Menschen, das größte Passagierflugzeug – der Airbus A 380 – kann 850 Fluggäste aufnehmen. Diese Größenordnungen – heute die Ausnahme – sollen in den Flotten der Zukunft einen größeren Anteil haben. Doch obwohl heute alle großen Schiffe mit diesem System ausgestattet sind, steigt die Zahl der Zusammenstöße. In den letzten Jahren wurden die Schiffsbrücken mit immer mehr High-Tech-Steuerungselementen ausgestattet, um die Kapitäne entlasten. Doch Kritiker fürchten, dass die geballte Technik inzwischen eher irritiert.

Wo geht es hier zum Festland?

Untersuchungen bestätigen diesen Eindruck. Nun überarbeiten Wissenschaftler im Rahmen eines EU-Forschungsprojektes das Design der heute üblichen Schiffsbrücken. Die Bedienungsoberflächen sollen einheitlich gestaltet und die Meldungen und Kontrollanzeigen nach Bedarf reduziert werden. Das heißt, bei schwierigen Manövern wie dem Navigieren durch stark befahrene enge Meeres-Passagen oder beim Ansteuern eines Hafens werden den Brückenoffizieren nur die für diese Aktionen wesentlichen Informationen angezeigt. Auch diese Maßnahmen sollen helfen, die Unfallhäufigkeit zu senken. Aber natürlich werden sich Unfälle nie vollkommen vermeiden lassen. Sicherheitsexperten untersuchen deshalb auch, wie Menschen bei einer Havarie besser geschützt werden können. Ein zentrales Thema ist dabei die Evakuierung.

Costa Concordia reloaded

Der Kapitän muss in der Lage sein, rechtzeitig einzuschätzen, was mit dem havarierten Schiff passieren wird. Wenn es nur leck schlägt, aber nicht kentert, würde eine Evakuierung unnötig Menschen gefährden. Droht ein Passagierschiff dagegen zu sinken, muss der Kapitän es frühzeitig räumen lassen, solange es noch möglich ist.

Die Sicherheitskultur der Luftfahrt gilt schon lange als vorbildlich. Verbesserungsbedarf sehen Sicherheitsexperten derzeit weniger bei den Flugzeugen selbst, als vielmehr beim Schutz vor terroristischen Angriffen. So forschen Wissenschaftler der Universität Jülich an Detektoren, die bei der Gepäckkontrolle eindeutig zwischen Flüssigsprengstoff und harmlosen Substanzen wie Parfüm oder Zahnpasta unterscheiden können. Einen Prototyp haben sie bereits entwickelt. Gearbeitet wird auch daran, Körperscanner zu konstruieren, die weniger Fehlalarme geben als die aktuellen Modelle.

Piraten rochen den Braten

Der Schiffsverkehr der Zukunft steht zusätzlich vor ganz neuen Sicherheitsproblemen. So müssen Schiffe auf bestimmten Routen vor Piratenangriffen geschützt werden. Alle Ideen, die Schiffbauingenieure bisher dazu präsentiert haben, stammen aus der Kriegsschifffahrt: So könnte man Frachter als so genannte Tarnkappenschiffe gestalten, die von primitivieren Radaranlagen nicht erfasst werden. Das lässt sich unter anderem durch die Vermeidung rechter Winkel auf dem Schiffsdeck erreichen. Die das Schiff treffenden Radarstrahlen werden dadurch in andere Richtungen abgestrahlt. Eine andere Möglichkeit wäre, Schiffsrümpfe so zu konstruieren, dass die Crew sie von der Brücke aus unter Hochspannung setzen kann, wenn ein Angriff droht.



Die meisten Pannen passieren, weil eine Schiffs-Crew Fehler gemacht hat. Aber natürlich gibt es auch Unfälle, die sich auf Konstruktionsmängel zurückführen lassen. Um solche Fehler zu vermeiden, testen Schiffsingenieure die Schiffe von morgen im Modell.

Voll beladen ist sicherer

Ein Schiff soll zum Beispiel bei Seegang keine hohen Beschleunigungen entwickeln, also nicht heftig und ruckartig schaukeln. Sonst könnten Crewmitglieder stürzen. Wie gefährlich starkes seitliches Rollen werden kann, zeigte sich in den letzten Jahren bei großen Containerschiffen. Weil die Frachter in starkem Seegang unvermittelt heftig schaukelten, hatten sich Besatzungsmitglieder schwer verletzt. Schiffsingenieure simulierten daraufhin im Wellentank diese Unfallsituationen und stellten fest, dass das seitliche Rollen ausschließlich bei Containerschiffen auftritt, die kaum Fracht an Bord haben. Damit wurde auch klar, warum das Problem erst in den letzten Jahren auftrat: Während der Wirtschaftskrise fuhren die Frachtriesen oft nur mit halber Ladung, weil deutlich weniger Güter zu transportieren waren. Dadurch verlagerte sich der Schwerpunkt der Schiffe.

Dicke Luft und heiße Gewässer

Prognosen zufolge werden die Passagierzahlen weiter steigen. Sollten dann auch entsprechend mehr Flugzeuge unterwegs sein, könnte es im Luftraum und auf den Flughäfen so eng werden, so dass eher Unfälle geschehen. Auch das ist ein Grund, weshalb Fluggesellschaften auf viel beflogenen Strecken immer größere Flugzeuge wie den A 380 einsetzen wollen. Wenn eine Maschine 800 statt 300 Personen befördert, lässt sich die wachsende Nachfrage befriedigen, ohne mehr Flugzeuge einzusetzen.

Höhere weltweit gültige Sicherheitsstandards für den Schiffverkehr durchzusetzen ist sehr schwierig, weil sie international vereinbart werden müssen. Denn Schiffe, die hohe Sicherheit bieten, sind deutlich teurer als solche, deren Konstruktion weniger Schutz gewährt. Und so gibt es immer Länder, die solche Vorschläge ablehnen. In der Regel gelingt es darum bisher nur, sich auf einem sehr kleinen gemeinsamen Nenner zu einigen.