Wie Pellet-Kraftwerke den Klimawandel anheizen

Von Thomas Kruchem

In Großbritannien und EU-Ländern wie Dänemark, Frankreich und den Niederlanden werden immer mehr Kohlekraftwerke auf Holzpellets umgerüstet, auch in Deutschland wird darüber nachgedacht. Die Energiekrise und gewaltige Subventionen für erneuerbare Energie machen den Umstieg profitabel. Dafür wird in Ost- und Nordeuropa abgeholzt; die Fähigkeit der EU-Wälder, Kohlenstoff zu speichern, sinkt. Zudem importiert Europa Millionen Tonnen Pellets aus ökologisch wertvollen Wäldern in Kanada und den USA.