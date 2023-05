Was schlürft der Falter

Dass Tiere sich selbst therapieren, ist zwar schon seit längerem bekannt. Doch inzwischen beobachten Forscher dieses Verhalten auch bei Arten, denen sie es früher nie zugetraut hätten: Bei Insekten zum Beispiel. Nun wollen Forscher den medizinischen Riecher der Tiere auch für den Menschen nutzbar machen.

Viele Tiere lassen sich die verrücktesten Dinge einfallen, um Krankheitserreger oder Parasiten zu vertreiben. Manche Vögel tragen Zigarettenstummel in ihre Nester um mit dem Nikotin darin Ungeziefer loszuwerden. Affen falten haarige Blätter und verschlucken sie ganz, um Würmer aus dem Darm zu befördern.

Der Monarchfalter ist ein Schmetterling, der schon durch seine grelle orange Färbung heraussticht. Diese auffällige Tracht kann er sich leisten, denn er frisst Seidenpflanzen, die Herzglykoside enthalten. Diese Gifte speichert der Monarchfalter in seinen Geweben und macht sich damit ungenießbar für seine Feinde.

Parasiten bevorzugt

Nicht nur für Vögel – auch Parasiten wachsen deutlich schlechter, wenn die Monarchfalter-Raupen an Seidenpflanzen mit einem sehr hohen Gehalt an Herzglykosiden gefressen haben. Das hat Jaap de Roode von der Emory Universität in Atlanta beobachtet.

In Experimenten fand der Forscher heraus, dass Monarchfalter-Weibchen genau die Seidenpflanzen bevorzugen, die eine besonders hohe Konzentration an Herzglykosiden enthalten. Allerdings nur, wenn sie mit Parasiten infiziert sind.

Dann legen die Weibchen ihre Eier gezielt auf die giftigeren Gewächse ab und sorgen so dafür, dass die schlüpfenden Raupen vermehrt Herzglykoside fressen und ihre Parasiten damit in Schach halten.

Mensch lernt von Insekt

Insekten müssen sich gegen zahlreiche unterschiedliche Krankheitserreger oder Parasiten wehren. Der Mensch könnte also von ihnen lernen, wie man in wilden Pflanzen die richtigen Wirkstoffe findet, meint Jaap de Roode.

Vor allem Insekten, die aus menschlicher Sicht unbewohnbare Lebensräume erobert haben, versprechen besondere Wirkstoffe: Konservierungsstoffe und Antibiotika, Moleküle für die Wundheilung oder gegen den Erreger der Malaria Getty Images Thinkstock -

Manche Insekten zum Beispiel haben Parasiten, die denen des Menschen sehr ähnlich sind. Und je mehr Tiere wir uns ansehen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Substanzen entdecken, die auch uns helfen können, sagt Roode.

Vor ein paar Jahren hat Andreas Vilcinskas an der Universität Gießen systematisch mit dieser Suche begonnen: Er untersucht die Wirkstoffe, mit denen sich Insekten gegen Krankheitserreger, Parasiten oder Konkurrenten wehren.

Fette Ausbeute

Seine Devise lautet: Vor allem Insekten, die aus menschlicher Sicht unbewohnbare Lebensräume erobert haben, versprechen eine fette Wirkstoff-Ausbeute: Und er ist bereits fündig geworden: Konservierungsstoffe und Antibiotika, Moleküle für die Wundheilung oder gegen den Erreger der Malaria hat er bereits entdeckt.

Bis die ersten aus Insekten gewonnenen Wirkstoffe in den Regalen der Apotheken und Drogerien stehen, dürfte es nur noch eine Frage der Zeit sein SWR picture alliance / dpa - Karl-Josef Hildenbrand

Andreas Vilcinskas interessiert sich aber auch für Insekten, die besonders widerstandsfähig sind: Der asiatische Marienkäfer beispielsweise hat es geschafft, den einheimischen Marienkäfer fast komplett zu verdrängen. Dabei könnte ihm sein zähes Abwehrsystem geholfen haben.

Denn er verfügt über 50 antimikrobielle Peptide - also kleine Eiweiße, die gegen Bakterien und Pilze wirksam sind - das ist die höchste Anzahl, die je von einem Tier berichtet wurde. Diese Peptide befinden sich in der Hämolymphe, gewissermaßen das Blut der Käfer.

Käfermelken im Rührschüttler

Die Forscher haben ein recht eigentümliches Verfahren entwickelt, um dieses Blut untersuchen zu können: Sie melken ihre Versuchstiere, indem sie sie in einen Schleudergang schicken. Andreas Vilcinskas steckt einen der orange-farbenen Marienkäfer vorsichtig in ein kleines, trichterförmiges Plastikgefäß.

Ein Vortexer ist ein Rührschüttler. Normalerweise nutzen ihn Biologen, um Flüssigkeiten gut zu durchmischen. Doch das geht auch mit Käfern. Die Karusselltour führt dazu, dass der Käfer blutet. Doch der Käfer stirbt nicht davon und kann nach 14 Tagen wieder "gemolken" werden.

In der gewonnenen Hämolymphe suchen die Forscher nach interessanten Wirkstoffen, die sie später für den Menschen nutzbar machen wollen. Andreas Vilcinskas arbeitet in seiner Forschung eng mit Pharmaunternehmen zusammen, die seine Gruppe auch finanziell unterstützen. Bis die ersten aus Insekten gewonnenen Wirkstoffe in den Regalen der Apotheken und Drogerien stehen, dürfte es also nur noch eine Frage der Zeit sein.