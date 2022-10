Wie der Ukraine-Krieg die internationale Forschung lähmt

per Mail teilen

Von Andrea Lueg

Ob Raumfahrt, Biodiversität, Klima- und Polarforschung - Russland ist eigentlich aus der internationalen Wissenschaft kaum wegzudenken. Trotzdem hat die deutsche Forschungscommunity nach dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sämtliche Projekte, Kooperationen und Austauschprogramme auf Eis gelegt. Das Vertrauen scheint erschüttert. In der Ukraine dagegen ist Wissenschaft kaum mehr möglich, viele Forschende und Studierende müssen flüchten. Die Science Diplomacy, also der Glauben daran, dass der Austausch in der Wissenschaft allen nützt, ist auf die Probe gestellt.