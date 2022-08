Wie das Klima unsere Geschichte prägte

Waldbrände in weiten Teilen Europas, ausgetrocknete Flüsse und Wasserknappheit. Die aktuelle Hitzewelle sorgt für enorme Probleme in vielen Bereichen. Daher diskutieren Werner & Tobi: Ist diese langanhaltende Hitze nur Wetter oder bedingt durch den Klimawandel? Welche Probleme bringt sie mit sich? Was hat Dürre mit unserer Stromversorgung zu tun? Wie wirkt sich Hitze auf unsere Gesundheit aus? Und wie können wir uns an diese neuen Verhältnisse anpassen?

Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. mehr...