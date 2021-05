Die EU will es, die Bundesregierung auch: Klimaneutralität. Deutschland soll bis 2045 klimaneutral sein. Schon bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um 65% im Vergleich zu 1990 gesunken sein. Doch: Was bedeutet das für uns? Werner & Tobi diskutieren: Schaffen wir das mit der schnellen Emissionsminderung und der Klimaneutralität? Und wenn ja, wie? Was muss passieren im Verkehrssektor? Wie bewegen wir uns fort? Was ist der Plan für die Industrie? Was müsste sich in der Landwirtschaft ändern? Und wie gut ist die Kompensation von Treibhausgasen?



Diese Podcast-Episode steht unter der Creative Commons Lizenz CC BY-NC-ND 4.0. mehr...