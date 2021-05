per Mail teilen

Am Sonntag, Daiquiri, okay cool: Bei diesen Wörtern springen gängige Sprachassistenten an, weil sie ihren Zuhör-Befehl missverstehen. Mehr als 1000 solcher Beispiele haben Forscherinnen und Forscher aus Bochum gefunden. Sprachassistenten und Smartspeaker sind unter Datenschützern umstritten, weil sie ungewollt Gespräche belauschen könnten.