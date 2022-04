per Mail teilen

Im Schnitt stirbt alle zwei Minuten ein Kind an einer Malaria-Infektion, die durch Mücken übertragen wird. Die WHO hat im Oktober 2021 einen ersten Malaria-Impfstoff empfohlen – mit einem eher geringen Schutz vor einer Malaria-Erkrankung. Geht das in Zukunft noch besser?