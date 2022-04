Das Wattenmeer im Klimawandel

Der Klimawandel hat Folgen für die deutsche Nordseeküste. Die Naturlandschaft Wattenmeer droht durch den Anstieg des Meeresspiegels zu "ertrinken". Wie lässt sich das verhindern?

Ein Rettungsplan für das Weltnaturerbe

Bereits 2012 berief die Landesregierung Schleswig-Holstein eine Projektgruppe ein, mit Vertretern aus Küsten- und Naturschutzbehörden, Umweltverbänden sowie Bewohnern der Inseln und Halligen. Drei Jahre später präsentierte die Gruppe die „Wattenmeer-Strategie 2100“, die das schleswig-holsteinische Kabinett im September 2015 beschloss.

Die wichtigste Maßnahme: Spätestens ab Mitte dieses Jahrhunderts sollen jedes Jahr riesige Mengen Sand aus der vorgelagerten Nordsee ins Wattenmeer gespült werden. So will man Natur und Küste zugleich schützen. Der Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen bliebe dadurch erhalten. Und das Wattenmeer bildet auch einen Teil des Küstenschutzes, da es Sturmfluten ausbremst.

Baggern für den Schutz von Inseln und Halligen

Die Insel Sylt hat bereits mehr als 40 Jahre Erfahrung mit künstlicher Sedimentaufspülung, da die Insel sonst langfristig von den regelmäßig auftretenden Sturmfluten abgetragen würde. Mit einem Hopperbagger, einem Arbeitsschiff, dessen Bauch mit Sand aus den Tiefen der Nordsee gefüllt ist, wird hier die Küste bearbeitet. In Sichtweite der Küste steuert die Besatzung hierfür eine Boje an, die das bewegliche Ende einer Spülleitung markiert. Es wird vom Meeresgrund hochgezogen und vorne am Schiffsrumpf mit einem Stutzen verbunden.

Die an das Schiff angekoppelte Spülleitung mündet am Strand in mächtige Stahlrohre. Auf ein Zeichen der Kollegen an Land setzt die Schiffsbesatzung eine Pumpe in Gang. Wenig später schießt ein Wasser-Sand-Gemisch aus dem Rohr und prasselt auf kleines Strandareal nieder.

Noch während der Schwall aus dem Rohr sich auf den Strand ergießt, beginnt eine Planierraupe damit, den Sand zu verteilen. So geschieht das in Rantum und an acht weiteren Orten auf Sylt. Kaum irgendwo schlagen die Nordseewellen mit solcher Gewalt an die Küste wie hier.

Eine Million Kubikmeter Sand gehen der Insel jedes Jahr verloren. Und eine Million Kubikmeter werden jedes Jahr neu auf die Strände gespült. Kosten: rund 7,2 Millionen Euro im Jahr 2016. Aber Sylt nimmt ein Vielfaches davon an Steuern ein. Der Eingriff des Menschen muss dabei schonend vonstattengehen. Sand darf nur an ausgewählten Stellen in der Nordsee entnommen werden, um den Meeresboden so wenig wie möglich zu verletzen.

Auch die Halligen werden vom steigenden Meeresspiegel bedroht. Durch die regelmäßige Flutung im Jahresverlauf lagert das Meer eigenständig Sedimente ab und lässt die Hallig dadurch wachsen. Dies half bisher, den Anstieg des Meeresspiegels auszugleichen. Doch auch hier wird der Mensch in Zukunft nachhelfen müssen – prognostiziert die Wattenmeerstrategie 2100. Der Küstenschutz will deshalb zunächst die Warften, die Hügel auf den die Häuser der Halligenbewohner erbaut wurden, erhöhen.

Dammbauten gefährden das Festland

Auch das Festland rüstet nach – die Küstenschützer verlassen sich nicht allein auf ihre Zukunftspläne für ein mitwachsendes Wattenmeer, denn auch die neuen Deiche werden angepasst. Die Wattenmeerstrategie 2100 endet allerdings an der Deichlinie. Dabei wird auch das Festland vom Klimawandel bedroht. Die Ursache liegt hier gerade in den massiven Dammbauten, die verhindern, dass das Küstenland durch Sedimentablagerungen aus dem Meer hinzugewinnt – also parallel zum Meeresanstieg mitwächst. Entwässerungsgräben in der regenreichen Marsch tragen zusätzlich dazu bei, dass der Boden trockener wird und sich verdichtet.

Experten prognostizieren daher, dass große Teile der Marsch wieder unter Wasser gesetzt werden müssten, damit sie mit dem Klimawandel ‚mitwachsen‘ können.

Hallig- und Küstenbewohner müssen daher zukünftig wohl entscheiden, wie sie ihre Landschaft weiter schützen wollen. Es gilt neue Strategien im Umgang mit dem Meer zu entwickeln. Offen bleibt jedoch die Frage, wie Naturschutz und diese umfangreichen Eingriffe des Menschen in das Wattenmeer zusammen passen. Ist es legitim, in diesem Maße verändernd einzugreifen?

SWR 2016