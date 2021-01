Einige Gemeinden in Deutschland hatten in diesem Sommer zu wenig Wasser. Es gab Verbote, Pflanzen zu gießen oder Autos zu waschen. Noch ist die Lage zwar nicht akut. Aber schon jetzt gibt es Anzeichen dafür, dass wir in Zukunft Wasser sparen müssen. Wie sieht das Trinkwassermanagement der Zukunft aus? Christine Langer im Gespräch mit dem Biologen Prof. Dietrich Borchardt, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Magdeburg mehr...