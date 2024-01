Was weibliche Tränen wirklich mit Männern machen

Fakt ab! live! - Wir sind am 3.2.2024 beim SWR Podcastfestival in Mannheim jetzt schnell Tickets sichern: https://www.swr.de/home/podcastfestival-100.html



Diese Woche mit Charlotte Grieser und Julia Nestlen.



Ihre Themen sind:

- Die Artenvielfalt unserer Emojis ist leider nicht so groß, wie sie sich manche Wissenschaftler wünschen würden. Was kann man da machen … ? (00:50)

- Statistisch gesehen liegen die Geburtstage von Müttern und ihrer Kinder häufiger im gleichen Monat. Aber wie häufig ist das jetzt wiiiirklich … ? (09:13)

- Auf einer Rostocker Baustelle wurde eine antike Tafel ausgegraben, die mit einem Fluch beschriftet wurde. Was die Zielpersonen da wohl verbrochen hatten … ? (15:44)



Weitere Infos und Studien gibt’s hier:

Biodiversity communication in the digital era through the Emoji tree of life: https://www.cell.com/iscience/pdf/S2589-0042(23)02646-9.pdf

Emoji Requests: https://unicode.org/emoji/emoji-requests.html

Is there an association between family members’ season of birth that could influence birth seasonality? Evidence from Spain and France: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00324728.2023.2272983

Spektakulärer Fund bei Ausgrabung auf der Rostocker Rathausbaustelle: https://rathaus.rostock.de/de/rathaus/aktuelles_medien/spektakulaerer_fund_bei_ausgrabung_auf_der_rostocker_rathausbaustelle/350259



Redaktion: Charlotte Grieser und Chris Eckardt

Idee: Christoph König