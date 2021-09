per Mail teilen

Aus der Reihe: Deutschland, deine Regeln (11/11)

Von Gábor Paál und Dirk Asendorpf

Geschlossene Grenzen sogar zwischen Bundesländern, Kontaktverbot, Lockdown. In der Corona-Krise haben die Deutschen Grundrechtseinschränkungen hingenommen, wie es sie in der Nachkriegsgeschichte noch nie gab. In kürzester Zeit wurden neue Vorschriften eingeführt, andere außer Kraft gesetzt. Und die Politik musste zwischen Gesundheitsschutz, Wirtschaftskraft und gesellschaftlichem Zusammenhalt völlig neue ethische Abwägungen treffen. Hat die Krise unseren Umgang mit Regeln grundsätzlich verändert? (SWR 2020)