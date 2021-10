Was ist Glück und wie können wir es finden?

Von Maxim Flößer

Zeit mit der Familie und Freunden, Gesundheit oder individuelle Freiheit. Das geben die meisten an, wenn sie danach gefragt werden, was sie glücklich macht. Die Glücksforschung weiß es genauer: Glücklich sind wir vor allem in jungen Jahren, wenn wir im Job Autonomie erleben oder viel Geld haben. Doch das individuelle Glück hängt auch vom gesellschaftlichen Gesamtzustand ab. Wie geht es der Umwelt? Herrscht Frieden? Die Wissenschaft vom Glück will herausfinden, wonach wir streben sollten, damit jeder Einzelne und alle glücklicher werden.