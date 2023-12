Die Klimakonferenz COP28 in Dubai geht in die Verlängerung. In einem Entwurf der Abschlusserklärung war der Ausstieg aus fossiler Energie wie Öl und Gas nicht mehr enthalten. Das sorgt für Aufregung. Dabei wäre ein verbindliches Ende von fossilen Brennstoffen wichtig.

Ralf Caspary im Gespräch mit dem Klimaforscher Prof. Mojib Latif, GEOMAR Kiel.