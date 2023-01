Künftig könnten Blitze auch gezielt gesteuert werden. Wissenschaftler haben am Schweizer Berg Säntis erfolgreich ein System getestet, das Blitze mit einem Laserstrahl in eine bestimmte Richtung lenken soll. Wir sprechen darüber, was das auch für mögliche Anwendungen auf dem Markt bedeuten kann.

Jochen Steiner im Gespräch mit Uwe Gradwohl, SWR-Wissenschaftsredaktion