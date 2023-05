Warum Feedback oft misslingt

Das Jahresmitarbeitergespräch: Beschäftigte fürchten es oft eher, als eine Chance darin zu sehen. Warum ist das so und was muss sich ändern?

Was läuft gut, was nicht? Was wünsche ich mir, was kann ich erwarten? Wo sehe ich meine Stärken, wo mein Gegenüber? Eigentlich eine prima Idee, solche regelmäßigen Gespräche zwischen Führungskräften und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sich ohne äußeren Anlass und Zeitdruck einfach mal austauschen. Sachlich, fair, offen.

Theoretisch scheinen viele zu wissen, worauf es beim Feedbackgespräch ankommt. Einige Mitarbeiter wünschen sich solche Gespräche mit Vorgesetzten häufiger. Doch gibt es kaum aussagekräftigen Untersuchungen darüber, wie gut die Feedbackkultur in Unternehmen wirklich ist, sagt der Führungskräfte-Coach und Psychologe Hans-Georg Lauer. Seine Beobachtung:

In mittelständischen Firmen fehlen oft Kenntnisse über sinnvolle Feedback-Techniken.

In großen Unternehmen wiederum ist dieses Wissen vorhanden, doch fehle oft die Voraussetzung: eine wertschätzende, offene und vertrauensvollen Haltung.

Fehlende Wertschätzung

Fehlende Wertschätzung

Für gelungene Feedbackgespräche sei diese Haltung notwendig. Stattdessen kommt es zu Situationen wie:

Ein Vorgesetzter möchte dem Mitarbeiter nicht zeigen, dass er ein Perfektionist ist. Deshalb spricht er etwas, das ihm nicht passt, nicht an - in der Sorge, als Pedant zu wirken.

Oder er hält sich mit negativer Kritik zurück, um Mitarbeiter nicht zu vergraulen - Fachkräfte sind schließlich rar.

Wirkliches Lob

Natürlich gehört zum Feedback auch Positives, also Lob. Das kommt häufig zu kurz, weiß die Mediatorin Sabine Krause. Denn ein Lob sollte wirkliche Wertschätzung enthalten. So eine Gesprächsführung beherrscht nicht jeder Vorgesetzte. Sie erfordert Übung.

Warum Chefs sich vor den Gesprächen mit Mitarbeitern drücken oder nichts dabei herauskommt, das kann viele weitere Gründe haben, sagt der Führungskräfte-Coach und Psychologe Hans-Georg Lauer. Es könne auch sein, dass eine Chefin Dinge, die in ihrer Abteilung nicht gut laufen, auf ihre Mitarbeiter projiziert. So gelingt Feedback sicherlich nicht.

Für ein gelungenes Feedback muss sie konkrete, nachvollziehbare Beispiele anbringen. Das bedeutet, sie muss sich im Alltag Zeit nehmen, auf ihre Beschäftigten zu achten – doch Zeit fehlt vielen eben.

Feedbackgespräche verlangen allen Beteiligten viel ab: Der Vorgesetzte braucht das nötige Feingefühl gegenüber dem Mitarbeiter und dieser muss sich ein Stück weit verletzlich zeigen, wenn er es als Möglichkeit begreift, sich weiterzuentwickeln. Doch was in der Theorie einfach klingt, ist in der Praxis eben viel komplizierter.