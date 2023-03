Warum die Suche nach neuen Antibiotika so mühsam ist

per Mail teilen

Penicillin wirkt oft nicht mehr. Auch gegen viele andere Antibiotika sind die Erreger resistent geworden. Doch die Suche nach Ersatzmitteln ist zäh - und die Pharmaindustrie zeigt sich wenig engagiert.

Das Problem der multiresistenten Erreger

Herkömmliche Antibiotika wirken oft nicht mehr, weil die Erreger resistent geworden sind. Die Gründe: Übermäßiger Antibiotikaeinsatz in Arztpraxen und der Tierhaltung. Daneben spielen nach auch die Praktiken von Antibiotikaherstellern in Ländern wie Indien eine Rolle. Weltweit fahnden Forscher nach neuen Wirkstoffen gegen multiresistente Keime. Doch das ist nicht so einfach.

90 Jahre nach der Entdeckung des Penicillin

Als Alexander Fleming vor fast 90 Jahren das erste Antibiotikum erfand, hat ihm der Zufall geholfen. Fleming hatte Petrischalen mit Staphylokokken versehentlich im Labor stehen gelassen. Über die Sommerferien wuchsen in der Nährlösung Schimmelpilze. Als Fleming zurück kam, waren die Bakterien weg. Die Pilze, folgerte er, müssen also eine für die Bakterien tödliche Substanz ausgeschieden haben – so erfand er das Penicillin.

Zunehmende Resistenzen

Doch seitdem sind Bakterien gegen Penicillin und viele andere Wirkstoffe resistent geworden. Wissenschaftler wie Marc Stadler vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung suchen deshalb nach neuen Wirkstoffen – mit einem ungleich höheren Aufwand: Isolierung der Bakterien, Genomanalyse, Herstellung einer Probemenge. Untersuchen: An welchem Punkt greift die Substanz das feindliche Bakterium an? Unterscheidet sie sich stark genug von herkömmlichen Antibiotika?

Statt mit Schimmel experimentiert der Forscher unter anderem mit Myxobakterien – Mikroben, die im Erdboden vorkommen. "Das sind räuberische Bakterien: Sie überfallen andere Bakterien", erklärte Stadler im SWR2 Forum. Andere Forscher suchen anderswo in der Natur. Tübinger Wissenschaftler fanden kürzlich einen möglichen Wirkstoff ausgerechnet in der menschlichen Nasenschleimhaut. Eine vielversprechende Entdeckung, findet Stadler.

Tasmanischer Teufel

Skeptisch bewertet er dagegen Berichte australischer Forscher. Sie haben Peptide aus der Muttermilch des tasmanischen Teufels isoliert, die ebenfalls antibiotisch wirken. Die Logik dahinter: Der tasmanische Teufel ist ein Beuteltier – der Nachwuchs, der im Beutel der Mutter aufwächst, muss sich vor Erregern schützen, das geschieht über die Muttermilch. "Das müsste man erstmal im Labor testen. Eine Frage ist: Ist die Substanz überhaupt stabil? Ich hätte hier Zweifel." Immerhin zeige das Beispiel: Es gibt Hoffnung. "Überall in der Natur kann man noch mögliche Substanzen finden."

Wie dringlich ist das Problem der Resistenzentwicklung wirklich?

Es gibt Zahlen, wonach jährlich weltweit 700.000 Menschen an der Infektion mit einem multiresistenten Erreger sterben. Und es gibt Prognosen, dass sich diese Zahl bis zum Jahr 2050 mehr als verzehnfachen wird. Das wären 10 Millionen Todesopfer pro Jahr. Mit dieser Zahl haben britische Forscher vor drei Jahren Alarm geschlagen.

Der Journalist Hristio Boytchev vom Recherchezentrum Correctiv hält diese Zahl für maßlos übertrieben. Auch viele Forscher hätten ihm hinter vorgehaltener Hand gesagt, die düstere Prognose sei "Quatsch". So beruhe sie unter anderem auf der Annahme, dass die Erreger immer resistenter werden – das ist noch plausibel – dass es aber andererseits keinen medizinischen Fortschritt gibt. Das wiederum ist eine unrealistisch. Zu dem Ergebnis kam kürzlich auch eine Studie aus der Schweiz.

Resistenzbildung - erst unter-, jetzt überschätzt?

Marc Stadler hält ebenfalls manche pessimistische Hochrechnungen für übertrieben, weist jedoch darauf hin, dass vor zwanzig Jahren umgekehrt war. Damals, als er noch bei Bayer gearbeitet hat, sei die Gefahr der Resistenzentwicklung unterschätzt worden.

"Dass wir keine neuen Antibiotika mehr haben, liegt auch daran, dass die Pharmaindustrie den früheren Prognosen geglaubt hat, dass man nie wieder Antibiotika braucht." In der Folge hätten die Firmen die entsprechenden Kapazitäten abgebaut. "Diese ganzen speziellen Techniken, von der Isolierung neuer Organismen bis zur biotechnologischen Produktion, das sind halt wirklich Spezialgeschichten. Hat die Industrie die einmal abgeschafft, werden sie nicht so schnell wieder aufgebaut."

Warum die Pharmaindustrie kaum neue Antibiotika entwickelt

Marc Stadler sucht heute am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig nach neuen Wirkstoffen. Das Engagement der Pharmaindustrie hält sich nach wie vor in Grenzen. Denn Antibiotika sind kein vielversprechendes Geschäft, meint Hajo Grundmann. Er hat vor Jahren das Europäische Antimikrobielle Resistenz-Überwachungssystem (EARSS) aufgebaut und leitet heute die Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Freiburg.

"Ein Antibiotikum, das wirkt, brauchen sie nur neun, ja vielleicht nur fünf Tage zu nehmen. Dann setzen die Patienten es ab – das bringt nicht viel Geld. Es ist kommerziell viel interessanter, in einen Lipidsenker oder Betablocker zu investieren. Wenn man hohen Blutdruck, nimmt man den wahrscheinlich lebenslang."

Aus Sicht des Bremer Pharmakologen Bernd Mühlbauer braucht es deshalb neue Partnerschaften in der Antibiotika-Forschung. Die Gesellschaft könnte sich zum Beispiel an den Entwicklungskosten beteiligen. Dafür würden die Medikamentenpreise, wenn man wirklich etwas gefunden hat, nicht ins Unermessliche steigen.

Und die Frage stellt sich: Kann die Forschung den Wettlauf mit den Krankheitskeimen gewinnen? Werden Erreger gegen neue Antibiotika nicht irgendwann genauso resistent sein wie gegen herkömmliche? Das hänge von den konkreten Substanzen ab, meint Marc Stadler: Wer den Aufbau und die Funktionsweise eines neuen Wirkstoffs kenne, könne die Resistenzgefahr ganz gut abschätzen.

Antibiotikaentwicklung heute

"Angenommen, wir finden eine neue Substanz. Noch bevor wir wissen, wie sie genau wirkt - wo sie angreift - messen wir schon, wie schnell Bakterien dagegen Resistenzen entwickeln. Und da haben wir durchaus einige Substanzen gefunden, die sehr niedrige Resistenzraten hervorrufen. Dies gibt Hoffnung, daraus sich daraus ein Stoff entwickeln lässt, der solange hält wie die Fluorchinolone, die ja immerhin 20 Jahre lang keine Resistenzen hervorgerufen hatten."

Wichtig sei aber auch, der Resistenzentwicklung vorzubeugen. Je häufiger ein neues Antibiotikum eingesetzt wird, desto größer die Gefahr, dass die Erreger sich anpassen. Deshalb sollten neue Antibiotika zurückhaltend eingesetzt werden – nur dann, wenn andere nicht mehr greifen, sagt Stadler. Auch dies ist allerdings ein Faktor, der das Interesse der Industrie eher lähmt: Ein Medikament, das nur als Reservepräparat eingesetzt wird, wirft wenig Profit ab.

Das Problem der Resistenzbildung hängt aber auch mit dem intensiven Einsatz von Antibiotika in der Massentierhaltung zusammen. Deshalb hält Stadler es für wichtig, dass für die Humanmedizin andere Antibiotika-Wirkstofflinien entwickelt werden, als sie in der Massentierhaltung üblich sind.

"Spezielle Klassen von Antibiotika, die heute entwickelt werden, müssen für den Gebrauch in der Humanmedizin reserviert bleiben und sollten nicht in der Tierzucht oder in der Tiermast eingesetzt werden. Wenn es da Einigkeit geben würde, wäre schon viel gewonnen". Doch der Antibiotikaforscher ist zuversichtlich: Diese Einsicht wächst – auch international.