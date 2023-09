Warum die jüngere Generation kränker ist als ihre Eltern

per Mail teilen

Es klingt paradox: Ältere Menschen sind oft gesünder als jüngere. Zu diesem Ergebnis kommen Forschende der Medizinischen Hochschule Hannover. Viele Jüngere erkranken häufiger und früher z. B. an Diabetes oder Übergewicht. Woran liegt das?

Medizinsoziologen der Medizinischen Hochschule Hannover haben erforscht, wer gesünder ist: Die jungen Leute oder eher die Älteren? In ihrer Studie haben sie die Generationen anhand von Krankenkassen-Daten miteinander verglichen. Ralf Caspary im Gespräch mit Prof. Siegfried Geyer, Medizinische Hochschule Hannover.

SWR2 Impuls: Was haben Sie herausgefunden, welche Generation ist gesünder?

Siegfried Geyer: Ja, wie Sie wahrscheinlich ahnen, ist das bei der Wissenschaft nicht ganz so einfach festzustellen. Was wir gemacht haben, ist, dass wir Generationen miteinander vergleichen. Das heißt, wir vergleichen beispielsweise die Älteren, also sagen wir die 65- bis 70-Jährigen von heute, mit 65- bis 70-Jährigen von vor 20 Jahren. Und bei den Jüngeren machen wir es genauso.

Es ist tatsächlich so, dass die Menschen, die heute so jenseits der 65 sind - die Babyboomer, die schon einige Zeit raus sind aus dem aus dem Beruf - und die etwas älteren Menschen in der Tat gesünder sind als die Menschen gleichen Alters vor einer Generation, und zwar ganz spezifisch.

Jüngere Generationen erkranken häufiger an Lungenkrebs und COPD

SWR2 Impuls: Bezieht sich das zum Beispiel auf Herzinfarkte oder Schlaganfälle?

Siegfried Geyer: Das bezieht sich auf Lungenkrebs und zum Beispiel auf die chronisch obstruktive Lungenerkrankung COPD. Das ist eine Erkrankung, die die Lungenwege verengt und zu sehr starken, schweren Beschwerden führt.

Die älteren Generationen sind laut der Studie der Medizinischen Hochschule Hannover gesünder. IMAGO imagebroker

SWR2 Impuls: Und wie sieht das jetzt bei den Jüngeren aus?

Siegfried Geyer: Bei den Jüngeren ist es so, dass wir zunächst eigentlich angenommen haben, dass es in allen Altersgruppen gleich bleibt.

Und es hat sich gezeigt, die Grenze liegt etwa zwischen den Geburtsjahren vor 1960 bis 1962 und denen danach. Also die Danachgeborenen sind die Jüngeren. Und da haben wir eben gefunden, dass sie höhere Herzinfarkt-Raten haben, was wir überhaupt nicht erwartet hatten. Und was sich im Grunde auch verändert hat, ist das Alter beim Auftreten von Diabetes Typ 2. Das hat sich nach unten verschoben. Und wer praktisch früher erkrankt, ist natürlich auch länger krank und hat dann natürlich auch ein Risiko für weitere, sich daraus ergebende Erkrankungen.

Ungesünderer Lebensstil als mögliche Ursache

SWR2 Impuls: Warum ist das so?

Siegfried Geyer: Wir vermuten zwei Dinge: Wenn man das jetzt vereinfacht, vermuten wir Veränderungen der Lebensweise. Das heißt also, dass Menschen ungesünder leben. Dass ihre Ernährungsgewohnheiten sich in eine ungesündere Richtung verändern, dass sie sich weniger bewegen. Das wäre praktisch die eine Seite, die mehr so im Alltagsleben wirksam wird. Und die zweite Seite wäre, dass sich die Strukturen beruflicher Tätigkeiten verändert haben.

Studie zeigt: Die Deutschen bewegen sich zu wenig

Für eine ganze Zeit war ja Industriearbeit zum Teil 'schmutzig'. Sie war körperlich schwer und ist dann über die Zeit verbessert worden. Die Digitalisierung, Mechanisierung kam und die Tätigkeitsstrukturen haben sich verändert in Richtung mehr Sitzen. Das heißt, Menschen, die eine Tätigkeit ausgeübt haben, meinetwegen Büroberufe, sind früher mehr herumgelaufenund haben vielleicht mal irgendwo einen Aktenordner oder eine Unterlage geholt. Mit der Einführung des papierlosen Büros brauchen sie den Arbeitsplatz nicht mehr zu verlassen. Das papierlose Büro ist zwar auch ein Vorteil. Aber auf der anderen Seite bewegen sie sich nicht.

Mehr sitzende Tätigkeiten im Arbeitsalltag

SWR2 Impuls: Ich fasse das ja noch mal ganz kurz zusammen, weil es ist sehr komplex ist. Die junge Generation ist ungesünder geworden im Vergleich zu der jüngeren Generation vor paar Jahren. Und bei den Älteren ist es umgekehrt. Die heutigen Älteren sind gesünder als die damaligen Älteren. Jetzt haben sie natürlich verschiedene Faktoren ins Feld geführt. Also warum betreffen diese Faktoren da nur die jüngeren Generation?

Siegfried Geyer: Wenn wir mal die Arbeitswelt nehmen: Wir haben mehr sitzende Tätigkeiten. Durch die Digitalisierung und Mechanisierung nimmt der Anteil der sitzenden Zeit der Arbeitszeit zu. Und wir haben Berufe, in denen man schon immer gesessen hat. Und davon gibt es mehr Menschen, die diese Berufe haben, also mal einen Standard. Ein Paradigma ist der LKW-Fahrer. Es heißt, die gab es schon immer. Aber es gibt halt jetzt mehr LKW-Fahrer.

Gesünder leben mit weniger als 10.000 Schritten pro Tag

Viele Berufe beinhalten Tätigkeiten vor dem Computer. Das hat in den letzten Jahren sehr stark zugenommen. Und das ist natürlich eine Erscheinung, die wir nur im beruflich aktiven Lebensalter haben.

SWR2 Impuls: Aber wenn das so eine starke Wirkung hat, diese Veränderung der Arbeitswelt auf die Gesundheit, wäre das ja wirklich ein erstaunlicher Zusammenhang.

Siegfried Geyer: Das ist natürlich ein Teil. Es geht auch darum, dass das einhergeht mit insgesamt weniger Bewegung und auch mit ungesünderer Lebensweise und Ernährung. Die Ernährung ist nur ein Teil davon. Der Einkauf von Convenience-Produkten, also Fertigprodukten, die verzehrt werden, die eingekauft werden, hat ja zugenommen die letzten Jahre.

Zu Fuß gehen hat viele gesundheitliche Vorteile. IMAGO Herrmann Agenturfotografie

Soziale Unterschiede haben Einfluss auf Gesundheit

SWR2 Impuls: Meine Erfahrung ist, dass viele Praktikanten und Praktikantinnen, die wir haben, total gesundheitsbewusst sind.

Siegfried Geyer: Das sind vergleichsweise junge, gut gebildete Menschen, die am Anfang ihrer Berufskarriere stehen. Die bringen natürlich eine bestimmte Einstellung mit. Und wenn sie in den Beruf reingehen, haben sie möglicherweise einen Zwang, relativ schnell an das Essen zu kommen. Und dann wird da die Zeit, die man fürs Kochen aufwendet, weniger.

Man muss außerdem auch noch mit in Rechnung stellen, dass das Bild auf die jungen Praktikantinnen und Praktikanten ein partielles ist. Das heißt, die sind gut gebildet und es gibt auch Menschen, die in belastenden Berufen arbeiten, die einen eher stressigen Job haben. Und da sieht das anders aus. Das heißt, wir haben praktisch soziale Unterschiede im Hinblick auf das Bewegungsverhalten und das Ernährungsverhalten und auch im Hinblick auf das Freizeitverhalten.

SWR2 Impuls: Wenn das jetzt wirklich so ist, wie ihre Studie herausgefunden hat, heißt das, wir müssen wieder den Begriff Prävention herbeizaubern und brauchen zum Beispiel am Arbeitsplatz Dinge, um die Menschen in Bewegung zu bringen?

Siegfried Geyer: Ja, auf jeden Fall. Es gibt zum Beispiel eine Empfehlung von der OECD, dass man praktisch nach einer halben Stunde, wenn man irgendwie sitzt, dass man mal aufsteht und ein bisschen rumläuft und dann diesem ständigen Sitzen etwas entgegensetzt. Das wäre etwas, was man im Grunde am Arbeitsplatz machen kann. Es wäre natürlich auch ganz gut im Betrieb Sportprogramme oder so etwas anzubieten. Aber man muss im Prinzip die Bewegung in den Arbeitsalltag einführen und integrieren.

Und in der Kantine wäre es sinnvoll, ein Essen anzubieten, was eher gesünder ist. Da ist natürlich dann die Frage, wonach greifen die Beschäftigten.

Langes Arbeiten im Sitzen ist ungesund. Die OECD empfiehlt, zwischendurch aufzustehen und sich zu bewegen. IMAGO Panthermedia

20 Jahre länger leben mit gesundem Lebensstil

Große Unterschiede zwischen Altersgruppen überraschend

SWR2 Impuls: Haben Sie das Ergebnis eigentlich so erwartet?

Siegfried Geyer: Nein, wir haben angenommen, die Menschen sind länger gesund, weil es mehr primäre Prävention gibt, weil die Lebensumstände sich verbessert haben. Vor diesem Hintergrund haben wir zunächst gedacht, dass umgreift alle Altersgruppen. Und wir hatten rein zufällig irgendwann mal nach Alter getrennt. Und wir haben gesehen, dass es da Unterschiede gibt.

Und das wollten wir erst nicht glauben und haben dann etwas genauer hingeguckt. Und das ist jetzt praktisch so die Richtung, in die wir weitersehen.