Walter Jens – Brillanter Rhetoriker und Radikaldemokrat

Walter Jens (1923 - 2013) war einer der großen deutschen Intellektuellen nach 1945. Der Tübinger Rhetorikprofessor, Christ und Pazifist nannte sich einen "Radikaldemokraten" und warb in streitbaren Reden und Essays für Frieden und Humanität.

Er liebte die Literatur, schrieb Romane, Dramen und übersetzte antike Texte. Mit seiner Frau Inge Jens verfasste er Bücher über die Familie um Thomas Man. Geboren wurde er am 8. März 1923 in Hamburg. In späten Jahren verlor er tragisch durch Demenz seine geistigen Fähigkeiten und starb am 9. Juni 2013 in Tübingen.

